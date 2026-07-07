USA – Belgio 1-4 | i co-organizzatori escono dopo la controversia su Balogun

Gli Stati Uniti sono stati eliminati agli ottavi della Coppa del Mondo casalinga dopo la sconfitta per 4-1 contro il Belgio a Seattle. La partita è stata segnata da polemiche legate a Balogun, che è apparso poco coinvolto nel match. Dopo la gara, i co-organizzatori hanno annunciato di aver lasciato l'organizzazione della manifestazione a causa delle controversie emerse.

2026-07-07 04:16:00 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: Gli Stati Uniti sono stati eliminati dalla Coppa del Mondo casalinga agli ottavi mentre Folarin Balogun si è rivelato una figura periferica nella comoda vittoria per 4-1 del Belgio a Seattle. Balogun, espulso nella vittoria degli USA contro la Bosnia-Erzegovina ai sedicesimi, è stato autorizzato a giocare contro il Belgio, con la FIFA che ha sospeso la sua squalifica automatica per una partita di un anno. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha confermato di aver chiamato il presidente della FIFA Gianni Infantino per chiedere una revisione dell’incidente. Infantino ha insistito sul fatto che la decisione è stata presa autonomamente dalla commissione disciplinare indipendente della FIFA. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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