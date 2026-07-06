Le tensioni tra gli Stati Uniti e il Belgio sono aumentate dopo il caso Balogun, ma il problema principale riguarda i waffle. La disputa tra i due paesi ha superato i confini gastronomici, trasformandosi in un vero e proprio scontro tra nazioni. Prima della revoca della squalifica, i rapporti si limitavano a questioni culinarie, ma ora si sono intensificate, portando a un conflitto più ampio.

Usa-Belgio è ormai un incendio che brucia dopo il caso Balogun, e pensare che le tensioni tra questi Paesi, di taglia incomparabile, fino a prima della squalifica revocata si concentravano soltanto a tavola. C’è un’altra battaglia, molto più leggera ma altrettanto identitaria, che si combatte da decenni tra statunitensi e belgi: chi tra di loro avrà mai il primato del. waffle? È uno dei simboli gastronomici più celebri al mondo, un dolce a cialda croccante fuori e morbido dentro, cotto su doppie piastre roventi che danno l’immancabile forma a grata. È di origine nordeuropea, deriva dalla cosiddetta gaufre belga, ma nel tempo se lo sono intestati gli americani per le loro abbondanti colazioni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Usa-Belgio, ma quale Balogun... prima c'è la guerra dei waffle!

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