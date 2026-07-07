Un uomo è stato soccorso sul raccordo Benevento-San Giorgio dopo essere rimasto senza carburante. La presenza dell’uomo che camminava a piedi lungo il bordo della carreggiata ha portato le forze dell’ordine a intervenire. La situazione si è verificata nel pomeriggio e ha causato momenti di apprensione tra gli automobilisti. La persona è stata raggiunta e assistita dalle autorità.

Tempo di lettura: 2 minuti Momenti di apprensione nel pomeriggio di oggi sul raccordo Benevento San Giorgio, dove la presenza di un uomo che camminava a piedi lungo il bordo della carreggiata ha fatto scattare una segnalazione alle forze dell’ordine. L’episodio si è verificato lungo il tratto in direzione San Giorgio del Sannio. Alcuni automobilisti, notando la persona mentre percorreva a piedi il raccordo, hanno immediatamente allertato i soccorsi temendo che potesse trovarsi in difficoltà o che la sua presenza rappresentasse un pericolo per la circolazione. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale, che hanno raggiunto rapidamente l’uomo per mettere in sicurezza lui e gli automobilisti in transito. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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© Anteprima24.it - Uomo sul raccordo Benevento-San Giorgio: resta senza carburante e viene soccorso

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