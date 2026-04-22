Caos al San Pio di Benevento | denuncia shock sul pronto soccorso

Un ex amministratore di Benevento ha presentato una denuncia contro la gestione del pronto soccorso dell’ospedale San Pio. Secondo quanto riferito, nel reparto si sarebbero verificati momenti di caos e disordine, con scene che ricordano un campo profughi. La denuncia sottolinea condizioni di forte criticità e disagio all’interno della struttura sanitaria, senza però fornire ulteriori dettagli.

Un ex amministratore della città di Benevento, Ambner De Iapinis, ha lanciato una denuncia durissima contro la gestione del pronto soccorso dell’ospedale San Pio, descrivendo scene di totale disordine che ricordano un campo profughi. La testimonianza, nata dall’esperienza diretta nel prestare assistenza a una persona amica, mette in luce il caos nelle sale d’attesa, l’impossibilità di parlare con i responsabili e un sovraffollamento di pazienti e familiari che costringe molti a sostare per terra. Disordine organizzativo e barriere comunicative all’interno del presidio. Il quadro dipinto da De Iapinis evidenzia una realtà in cui le procedure ufficiali sembrano essere sistematicamente ignorate.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Caos al San Pio di Benevento: denuncia shock sul pronto soccorso Notizie correlate Benevento, denuncia sul Pronto Soccorso del San Pio: “Un incubo, sembra un campo profughi”Tempo di lettura: 2 minutiRiceviamo e pubblichiamo la nota a firma di Ambner De Iapinis ex amministratore città di Benevento, in merito al pronto... Ospedale San Pio, Errico (FI): “Pronto soccorso nel caos, vertici chiusi nel bunker. È ora di dire basta”Tempo di lettura: 2 minuti“Quanto sta accadendo al Pronto Soccorso dell’ospedale San Pio è ormai inaccettabile. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Straordinari, ancora conto salato per l’ospedale ‘San Pio’; Studio Aperto MAG: Il mito di Little Tony trova casa in Veneto Video; Errico (FI): Al San Pio 4 milioni in più, ora basta ritardi. Per Morgante finiti gli alibi sul Pronto Soccorso di Sant’Agata; SALERNO. GABRIELE CASABURI (FORZA SALERNO): NUOVO OSPEDALE ? SERVONO INFRASTRUTTURE. Il Comune di S.Giovanni Rotondo vuole San Pio come co-patronoPadre Pio compatrono della città di San Giovanni Rotondo, è il desiderio espresso dalla giunta comunale che nei giorni scorsi ha avviato l’iter burocratico per arrivare alla proclamazione di San Pio a ... lagazzettadelmezzogiorno.it San Pio da Pietrelcina, 23 settembre 2025/ Oggi si celebra il frate cappuccino tanto amato anche dai laiciAnche quest'anno San Giovanni Rotondo sarà raggiunta da migliaia di pellegrini per celebrare San Pio da Pietrelcina, il frate cappuccino più famoso San Pio da Pietrelcina, da molti chiamato ... ilsussidiario.net Pronto soccorso San Pio Benevento: “Un incubo, sembra un campo profughi”. È la denuncia di Ambner De Iapinis, che racconta di “gente ammassata”, “attese eterne” e difficoltà anche solo per avere informazioni. Nel mirino affollamento, tempi lunghi e criticità - facebook.com facebook