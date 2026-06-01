Tampona una macchina sul raccordo autostradale e poi scappa senza prestare soccorso

Un incidente su un raccordo autostradale ha visto un veicolo tamponare un’altra auto e poi allontanarsi senza fermarsi. I carabinieri di Comacchio hanno condotto un servizio di controllo straordinario, concentrandosi sulle principali strade e sui Lidi di Comacchio nei primi giorni del fine settimana. Durante l’attività sono stati effettuati controlli mirati e verifiche per contrastare comportamenti illeciti e migliorare la sicurezza stradale.

Un’intensa attività sul fronte della sicurezza stradale e del contrasto all’illegalità per i carabinieri di Comacchio che hanno messo in atto un servizio straordinario di controllo del territorio che ha interessato le principali arterie stradali e i Lidi di Comacchio nei primi giorni lungo fine. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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