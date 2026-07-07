Uomini Invisibili | il libro di Pasquale Fierro che affronta il lato nascosto della violenza domestica

Da lapresse.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il libro di Pasquale Fierro analizza come anche gli uomini vittime di violenza domestica spesso restano in silenzio, affrontando situazioni di violenza psicologica che vengono nascoste dalla paura di non essere creduti o di essere giudicati. L'autore evidenzia il fenomeno di uomini invisibili che vivono relazioni tormentate in solitudine, senza poter parlare apertamente delle proprie esperienze.

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Quando si parla di relazioni tormentate, spesso si ignora che fenomeni di violenza psicologica si incontrano anche in uomini che vivono nel silenzio più assoluto, nella vergogna e nella paura di non essere creduti. La buona notizia, tuttavia, è che esistono strumenti concreti per riconoscere questi segnali, chiedere aiuto e ricostruire la propria dignità personale e professionale. Per tutti coloro che desiderano uscire dall’ombra ma non sanno come fare, esce oggi il libro di Pasquale Fierro “UOMINI INVISIBILI. Storie vere di violenze negate e del coraggio di chiedere aiuto” (Bruno Editore). Al suo interno, l’autore propone un metodo pratico e strutturato per chiedere aiuto attraverso un processo di consapevolezza interiore. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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