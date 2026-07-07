Quando si parla di relazioni tormentate, spesso si ignora che fenomeni di violenza psicologica si incontrano anche in uomini che vivono nel silenzio più assoluto, nella vergogna e nella paura di non essere creduti. La buona notizia, tuttavia, è che esistono strumenti concreti per riconoscere questi segnali, chiedere aiuto e ricostruire la propria dignità personale e professionale. Per tutti coloro che desiderano uscire dall’ombra ma non sanno come fare, esce oggi il libro di Pasquale Fierro “UOMINI INVISIBILI. Storie vere di violenze negate e del coraggio di chiedere aiuto” (Bruno Editore). Al suo interno, l’autore propone un metodo pratico e strutturato per chiedere aiuto attraverso un processo di consapevolezza interiore. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Uomini Invisibili: il libro di Pasquale Fierro che affronta il lato nascosto della violenza domestica

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