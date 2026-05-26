Violenza domestica a Conza della Campania | in carcere il 25enne che aggredì la madre
Un uomo di 25 anni è stato arrestato e portato in carcere dopo aver aggredito la madre a pugni in faccia. L'episodio è avvenuto dopo che i familiari avevano chiamato le forze dell'ordine nel mese di aprile. L'aggressione è avvenuta in un contesto di violenza domestica, e l'uomo è stato sottoposto a misura cautelare. La vicenda è stata notificata alle autorità competenti, che hanno eseguito l'arresto.
Aveva colpito la madre a pugni in faccia perché, nell'aprile scorso, i suoi familiari avevano chiamato i Carabinieri. Lo avevano fatto per denunciare un episodio di violenza che l'uomo aveva commesso contro la propria fidanzata. Quella telefonata non l'aveva mai digerita. Qualche giorno fa, l'ha. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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