Violenza domestica a Conza della Campania | in carcere il 25enne che aggredì la madre

Notizia in breve

Un uomo di 25 anni è stato arrestato e portato in carcere dopo aver aggredito la madre a pugni in faccia. L'episodio è avvenuto dopo che i familiari avevano chiamato le forze dell'ordine nel mese di aprile. L'aggressione è avvenuta in un contesto di violenza domestica, e l'uomo è stato sottoposto a misura cautelare. La vicenda è stata notificata alle autorità competenti, che hanno eseguito l'arresto.