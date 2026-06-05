La Camera ha approvato con 155 voti a favore la legge delega sul nucleare, segnando il via libera al ritorno degli impianti nucleari nel paese. La decisione riguarda l’autorizzazione alla realizzazione di nuovi reattori e l’avvio di procedure per la loro costruzione. La legge prevede inoltre interventi normativi per regolamentare le attività nucleari e le relative autorizzazioni. La proposta ora passa all’esame del Senato per ulteriori passaggi.

La Camera ha approvato la legge delega sul nucleare. È stato fatto il primo passo per il ritorno all’energia nucleare in Italia. Ora il provvedimento passa al Senato, con l’ipotesi di ottenere il via libera definitivo già prima dell’estate. Il testo approvato definisce quelli che sono i campi di intervento dei futuri decreti governativi a tema energia nucleare, tra i quali la disciplina per la costruzione e l’esercizio di impianti nucleari, la produzione di idrogeno e la gestione del combustibile esaurito. Il percorso non punta a ripristinare le grandi tradizionali centrali che l’Italia ha abbandonato, ma si punta a reattori modulari, quelli di terza generazione avanzata e di quarta generazione. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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© Quifinanza.it - Nucleare torna in Italia, la Camera approva nuovi reattori con 155 sì: le tappe

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