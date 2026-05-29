Riforma forense | la Camera approva la legge delega per gli avvocati
La Camera ha approvato la legge delega sulla riforma forense, che prevede nuove norme sui compensi degli avvocati e la possibilità di stabilire accordi liberi sui costi. La legge introduce sanzioni per gli avvocati che non rispettano l'obbligo di formazione professionale continua. Sono previste anche modifiche per rendere più flessibile la pattuizione dei compensi, consentendo maggiore autonomia nelle trattative tra avvocato e cliente.
? Punti chiave Come cambieranno i compensi con la nuova libertà di pattuizione?. Quali sanzioni attenderanno gli avvocati che non seguiranno la formazione obbligatoria?. Chi potrà ricoprire ruoli nelle società di capitali senza perdere l'albo?. Come verrà modificata la struttura dell'esame di Stato per i nuovi candidati?.? In Breve Nuova formazione obbligatoria annuale con sanzioni per i professionisti iscritti.. Esame di Stato con prova scritta unica in una sessione annuale.. Compensi legali vincolati ai parametri della legge 492023 sull'equo consenso.. Possibilità di ricoprire ruoli gestivi in società di capitali senza incompatibilità..? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,2% (Q1 2026). 🔗 Leggi su Ameve.eu
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