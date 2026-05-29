Riforma forense | la Camera approva la legge delega per gli avvocati

Notizia in breve

La Camera ha approvato la legge delega sulla riforma forense, che prevede nuove norme sui compensi degli avvocati e la possibilità di stabilire accordi liberi sui costi. La legge introduce sanzioni per gli avvocati che non rispettano l'obbligo di formazione professionale continua. Sono previste anche modifiche per rendere più flessibile la pattuizione dei compensi, consentendo maggiore autonomia nelle trattative tra avvocato e cliente.