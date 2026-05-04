Università UniCamillus | aperti i bandi per i test di ammissione a Medicina e Odontoiatria 2026 2027

Sono stati pubblicati i bandi per i test di ammissione ai corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria presso l’università UniCamillus per l’anno accademico 20262027. La scadenza per la presentazione delle domande e le date dei test sono indicate nei documenti ufficiali. Gli studenti interessati devono consultare i dettagli per partecipare alle selezioni e alle date delle prove.

Sono aperti i bandi dell’Università UniCamillus per i test di ammissione ai Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria per l’anno accademico 20262027. L’offerta formativa si articola in più percorsi: ? Medicina e Chirurgia in lingua.🔗 Leggi su Torinotoday.it

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