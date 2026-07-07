Un' ingiustizia la Fifa è corrotta | cosa pensano gli americani del caso Balogun

Da video.gazzetta.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Gli americani hanno espresso opinioni contrastanti sulla decisione della Fifa di riammesso Balogun dopo la sua espulsione contro la Bosnia. Molti considerano questa scelta un'ingiustizia, mentre altri criticano la trasparenza dell’organizzazione calcistica internazionale, accusandola di corruzione. La vicenda ha alimentato discussioni sui social, con commenti che evidenziano delusione e sfiducia nelle decisioni arbitrali. La partita contro il Belgio ha attirato attenzione anche per questa controversia, che ha diviso l’opinione pubblica.

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Il caso più discusso di questo Mondiale riguarda senza dubbio la squalifica di Balogun, espulso contro la Bosnia per un fallo su Muharemovic e riammesso dalla Fifa prima della sfida contro il Belgio. "Un'ingiustizia", "la Fifa è corrotta": i pareri degli americani sono piuttosto discordanti. 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it

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© Video.gazzetta.it - "Un'ingiustizia", "la Fifa è corrotta": cosa pensano gli americani del caso Balogun
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