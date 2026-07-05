Balogun squalifica sospesa | Trump festeggia Fifa corregge un’ingiustizia

La Fifa ha sospeso temporaneamente la squalifica di Balogun, rendendolo disponibile per gli ottavi di finale contro il Belgio. La decisione è stata annunciata poco prima del match, previsto per martedì alle 2. L’attaccante potrà scendere in campo, mentre la sospensione della squalifica ha suscitato reazioni tra i tifosi e le parti coinvolte. Donald Trump ha commentato la notizia, definendola una correzione di un’ingiustizia.

Folarin Balogun disponibile per gli ottavi di finale contro il Belgio. ROMA (ITALPRESS) – Una notizia incoraggiante arriva per gli Stati Uniti in vista del crucialissimo match degli ottavi di finale del Mondiale contro il Belgio, programmato per martedì alle 2. Folarin Balogun, l’attaccante statunitense di 25 anni, sarà regolarmente a disposizione del commissario tecnico. Questo grazie alla decisione della Fifa di sospendere la squalifica di un incontro che era stata inizialmente inflitta al giocatore. Balogun era stato espulso durante la partita precedente, vinta 2-0 contro la Bosnia-Erzegovina, a causa di un intervento considerato irregolare nei confronti del difensore Tarik Muharemovic. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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