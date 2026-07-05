squalifica balogun sospesa trump esulta grazie fifa cancellata ingiustizia

La squalifica di Balogun è stata sospesa, dopo che era stato espulso nel match contro la Bosnia. La FIFA ha annullato la decisione, permettendo al calciatore di partecipare alla prossima partita. Un rappresentante ha commentato la sospensione come una cancellazione di un’ingiustizia. La squadra statunitense si prepara per gli ottavi di finale contro il Belgio, in programma martedì alle 2.

Il calciatore era stato espulso nel match contro la Bosnia. ROMA - Buone notizie per gli Stati Uniti in vista della sfida degli ottavi di finale del Mondiale contro il Belgio, in programma martedì alle 2. Folarin Balogun sarà regolarmente a disposizione del commissario tecnico dopo che la Fifa ha deciso di sospendere la squalifica di una giornata inflitta all'attaccante. Il centravanti statunitense, 25 anni, era stato espulso con un cartellino rosso diretto nel corso della precedente sfida vinta 2-0 contro la Bosnia-Erzegovina, a seguito di un intervento giudicato irregolare ai danni del difensore Tarik Muharemovic. In un primo momento il provvedimento disciplinare avrebbe dovuto impedirgli di prendere parte al prossimo match, ma la Commissione disciplinare della Fifa ha successivamente optato per la sospensione della sanzione. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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