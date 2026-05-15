Dirò una cosa dura ma… l’autrice Tv a Porta a Porta sullo stupro nei sogni di tutti La polemica | Chiudono trasmissioni per molto meno – Il video
Durante la trasmissione televisiva Porta a Porta, poco prima della chiusura, una giornalista e autrice televisiva ha pronunciato un commento che ha suscitato immediatamente reazioni. Nel corso dell'intervento, ha fatto riferimento a un episodio definito come uno “stupro nei sogni di tutti”, provocando una polemica tra gli spettatori e i partecipanti. La discussione si è accesa anche sui motivi per cui alcune trasmissioni vengono chiuse, con commenti sulla coerenza delle decisioni editoriali.
Stava quasi per finire la puntata di Porta a Porta, quando la giornalista e autrice Tv Concita Borrelli si è lanciata in un intervento che già mentre lei stessa lo pronunciava prometteva feroci polemiche. E così è stato, dopo la trasmissione andata in onda su Rai1 la sera di giovedì 14 maggio. Nel salotto di Bruno Vespa, quando ormai scorrevano i titoli di coda, Borrelli ha detto che in fondo lo stupro farebbe parte dell’immaginario sessuale di chiunque. Cosa ha detto Borrelli su Andrea Sempio e le fantasie sessuali. Il blocco finale della trasmissione di Vespa era dedicato al profilo psicologico di Andrea Sempio, oggi unico indagato per l’omicidio di Chiara Poggi. 🔗 Leggi su Open.online
Cœur de Cible | avec Francis HUSTER , Marianne BASLER & José GARCIA | Policier | Complet | BSF
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