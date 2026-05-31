Beatrice uccisa a 2 anni | i lividi i capelli strappati il video in cui fuma L’orrore nel telefono e gli appelli delle sorelle | Portatela in ospedale

Da open.online 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Nel telefono di un uomo di 42 anni sono stati trovati foto e video che mostrano la piccola di due anni con lividi, capelli strappati e un video in cui fuma. La coppia, composta anche da una donna, è stata arrestata con l’accusa di maltrattamenti aggravati dalla morte della bambina. La piccola è deceduta a Bordighera. Le sorelle della vittima avevano chiesto di portarla in ospedale, secondo quanto riferito nelle indagini.

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Sono stati foto e video agghiaccianti trovati nel telefono di Manuel Iannuzzi, 42 anni, compagno di Manuela Aiello, arrestati per «maltrattamenti aggravati dalla morte della piccola» a imprimere una svolta nel caso della piccola Beatrice, morta ad appena due anni a Bordighera. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, nel dispositivo sarebbero state trovate immagini che mostrano la piccola con il volto tumefatto e il corpo coperto di livido, oltre a video in cui Iannuzzi apparirebbe divertito davanti al pianto disperato della bambina mentre prova a farle fumare una sigaretta. Un dettaglio che gli inquirenti definiscono «tra i più disturbanti» dell’intera vicenda. 🔗 Leggi su Open.online

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Temi più discussi: Il calvario di Beatrice, morta a 2 anni: nel cellulare foto della piccola con il volto tumefatto; Sevizie e maltrattamenti atroci: così si è arrivati alla svolta nel caso di Beatrice, la bimba di 2 anni morta a Bordighera; Bimba morta a Bordighera, arrestato il compagno della madre; Morte di Beatrice a Bordighera: arrestato anche il compagno della madre.

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