Modena auto sulla folla | il video delle telecamere

A Modena, le telecamere installate lungo la via Emilia hanno registrato il momento in cui un'auto ha investito un gruppo di pedoni nel centro cittadino. L'incidente si è verificato mentre l'auto circolava a velocità elevata, e le immagini mostrano chiaramente il veicolo che si avvicina e investe le persone presenti sulla strada. Non sono ancora state rese note le cause dell'accaduto né il numero esatto di feriti coinvolti nell'incidente.

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(Adnkronos) – Le telecamere sulla via Emilia a Modena documentano il momento in cui un'auto a folle velocità piomba sui pedoni nel centro della città emiliana. —[email protected] (Web Info) L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado”. MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Modena, il momento il cui l'auto falcia i passanti ripreso dalle telecamere di sicurezza Sullo stesso argomento Auto sulla folla a Modena. Diversi feritiAGI - Un'auto ha travolto a tutta velocità un gruppo di pedoni in pieno centro a Modena, finendo poi la propria corsa contro la vetrina di un negozio... Auto sulla folla a Modena, diversi feriti. Fermato un uomoAGI - Un grave incidente ha sconvolto il centro di Modena oggi pomeriggio, quando un'auto ha travolto a tutta velocità un gruppo di pedoni in via... #Auto sulla folla a #Modena, #GiorgiaMeloni: Gravissimo, vicina ai feriti e alle loro famiglie. Anche #Mattarella chiama il sindaco x.com Un uomo investe la folla con la sua auto in Italia, per poi tentare di accoltellarla. reddit Auto sulla folla a Modena, chi è l’investitore e cosa sappiamoClasse 1995, laureato in Economia. Sono le prime informazioni sull'uomo che nel pomeriggio di oggi, 16 maggio, ha trovolto in auto diversi pedoni in zona Porta Bologna, nel centro di Modena, causando ... tg24.sky.it Modena, auto sulla folla: passante eroe racconta come ha fermato l'investitoreÉ uno dei cittadini che, senza pensarci due volte, sono intervenuti per fermare l'uomo che alla guida di un'auto ha falciato la folla in centro a Modena ... notizie.it