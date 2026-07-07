Ribalta questo il Belgio asfalta gli Usa con il graziato Balogun Non basta la telefonata di Trump | È la maledizione di Donald

Il Belgio ha battuto gli Stati Uniti 4-1 al Seattle Stadium, qualificandosi per i quarti di finale del Mondiale. Charles De Ketelaere ha segnato due gol, al nono e al trentesimo minuto. Hans Vanaken ha realizzato il terzo al 57°, mentre Romelo Lukaku ha concluso al 93°. La partita si è conclusa con un risultato netto, nonostante una telefonata di Trump non abbia avuto effetto sulla gara.

Il Belgio stacca il pass per i quarti di finale del Mondiale travolgendo gli Stati Uniti con un netto 4-1, nella sfida giocata al Seattle Stadium. A decidere il match sono state le reti di Charles De Ketelaere, autore di una doppietta al 9? e al 30?, seguito da Hans Vanaken al 57? e da Romelo Lukaku al 93?. Per gli americani il momentaneo pareggio è arrivato al 31? grazie a Malik Tillman, ma la rimonta è durata poco: appena 100 secondi dopo l’1-1 i belgi sono tornati avanti. Lo sfottò del Belgio. Ora «ribalta questo» hanno scritto i belgi sull’accout X Belgian Red Devils. Il post è accompagnato da due foto di Lukaku, autore del quarto gol, ma il testo è un chiaro riferimento al tentativo di Donald Trump di ribaltare il risultato del match. 🔗 Leggi su Open.online

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Portando di nuovo alla ribalta questo ipotetico, senza un motivo particolare. reddit