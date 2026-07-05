Clamoroso | sospesa la squalifica di Balogun! Il centravanti degli Usa in campo contro il Belgio Trump | Giustizia è fatta

Da gazzettadelsud.it 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Fifa ha sospeso con riserva la squalifica di Folarin Balogun, permettendogli di scendere in campo contro il Belgio. L’attaccante degli Stati Uniti era stato espulso con un cartellino rosso diretto durante i sedicesimi di finale contro la Bosnia. La decisione della commissione disciplinare prevede un turno di squalifica condizionato a eventuali ulteriori verifiche. La squalifica avrebbe dovuto impedire al giocatore di partecipare alla partita successiva, ma ora potrà giocare senza restrizioni definitive.

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Un turno di squalifica, ma con la condizionale. E’ questa l’inedita decisione della Disciplinare della Fifa per Folarin Balogun, attaccante degli Usa espulso con un rosso diretto nei sedicesimi vinti contro la Bosnia. La sanzione, fa sapere la Fifa, è sospesa per un anno di prova, e così di fatto Balogun é disponibile per l’ottavo di finale contro il Belgio, a Seattle nella notte di martedì prossimo. Per Balogun, fa sapere la Fifa, è stato applicato l’articolo 27 del Codice di disciplina, che prevede un periodo di sospensione della sanzione disciplinare da uno a quattro anni, durante i quali la recidiva riattiva la squalifica, più le nuove sanzioni. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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