La Fifa ha sospeso con riserva la squalifica di Folarin Balogun, permettendogli di scendere in campo contro il Belgio. L’attaccante degli Stati Uniti era stato espulso con un cartellino rosso diretto durante i sedicesimi di finale contro la Bosnia. La decisione della commissione disciplinare prevede un turno di squalifica condizionato a eventuali ulteriori verifiche. La squalifica avrebbe dovuto impedire al giocatore di partecipare alla partita successiva, ma ora potrà giocare senza restrizioni definitive.

Un turno di squalifica, ma con la condizionale. E’ questa l’inedita decisione della Disciplinare della Fifa per Folarin Balogun, attaccante degli Usa espulso con un rosso diretto nei sedicesimi vinti contro la Bosnia. La sanzione, fa sapere la Fifa, è sospesa per un anno di prova, e così di fatto Balogun é disponibile per l’ottavo di finale contro il Belgio, a Seattle nella notte di martedì prossimo. Per Balogun, fa sapere la Fifa, è stato applicato l’articolo 27 del Codice di disciplina, che prevede un periodo di sospensione della sanzione disciplinare da uno a quattro anni, durante i quali la recidiva riattiva la squalifica, più le nuove sanzioni. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

Segui gli aggiornamenti su Trump.

© Gazzettadelsud.it - Clamoroso: sospesa la squalifica di Balogun! Il centravanti degli Usa in campo contro il Belgio. Trump: "Giustizia è fatta"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Clamoroso: sospesa la squalifica di Balogun! Il centravanti degli Usa in campo contro il Belgio, i dettagliLa FIFA ha deciso di sospendere temporaneamente la squalifica di Folarin Balogun, il centravanti degli Stati Uniti, che era stato espulso durante la...

La Fifa sospende la squalifica di Balogun, il centravanti Usa potrà giocare contro il Belgio. Trump applaudeLa squalifica di una giornata inflitta a Balogun, centravanti degli Stati Uniti, è stata sospesa e potrà dunque partecipare alla partita degli ottavi...

Argomenti più discussi: Ottavi Mondiali 2026, Argentina-Egitto: formazioni, orario e dove vederla in tv e diretta streaming; Qualificazioni FIBA Basketball World Cup 2027: calendario, partite e dove vederle su DAZN | DAZN News IT.

Clamoroso #Balogun, squalifica sospesa! L’incredibile scelta dopo l’espulsione, Trump esulta x.com

Clamoroso: sospesa la squalifica di Balogun! Il centravanti degli Usa in campo contro il Belgio, i dettagliIl bomber di Pochettino era stato espulso contro la Bosnia per un fallo su Muharemovic, ma la Fifa ha deciso di sospendere l'esecuzione del provvedimento disciplinare ... msn.com

Clamoroso, la FIFA sospende la squalifica di Balogun ai Mondiali. Trump: Era una grande ingiustiziaLa FIFA ha sospeso la squalifica dell'attaccante Balogun, che avrebbe dovuto saltare Stati Uniti-Belgio e invece sarà a disposizione e in campo ... fanpage.it