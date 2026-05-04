Petroliera colpita a Hormuz L’Iran | attacchiamo gli Usa se si avvicinano allo Stretto – La diretta

Una petroliera è stata danneggiata da proiettili non identificati nello Stretto di Hormuz, pochi istanti dopo che il presidente aveva annunciato l’intenzione di liberare le navi bloccate nel Golfo. L’Iran ha risposto minacciando azioni contro le navi statunitensi che si avvicineranno allo Stretto, lasciando aperta la possibilità di un escalation. La situazione rimane tesa tra le parti coinvolte nella regione.

Una petroliera è stata colpita da proiettili non identificati nello Stretto di Hormuz subito dopo l’annuncio di Donald Trump sulle navi bloccate nel Golfo da liberare. Trump ha fornito pochi dettagli sul piano, che a suo dire sarebbe iniziato oggi 4 maggio per aiutare le navi e i loro equipaggi rimasti “intrappolati” con scorte di cibo e altri rifornimenti in esaurimento. «Abbiamo detto a questi Paesi che guideremo le loro navi in??sicurezza fuori da queste vie d’acqua ristrette, in modo che possano riprendere liberamente e abilmente le loro attività», ha dichiarato Trump in un post sul suo sito Truth Social. Centinaia di navi e fino a 20 mila marittimi non sono riusciti ad attraversare lo stretto durante il conflitto, secondo l’Organizzazione Marittima Internazionale.🔗 Leggi su Open.online

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