Giorgia Meloni si è recata al vertice della Nato, dove si è confrontata con altri leader internazionali. La sua presenza ha attirato attenzione, ma non sono stati annunciati risultati significativi. Secondo fonti, l’Italia potrebbe trovarsi in una posizione meno influente rispetto a quanto auspicato, rischiando di essere considerata una potenza marginale. La visita si è svolta in un contesto di attese e calcoli politici, senza che siano stati comunicati impegni concreti o decisioni importanti.

Un po’ per calcolo un po’ per inerzia, Giorgia Meloni rischia di riportare l’Italia dove aveva promesso di non farla tornare: nel box delle potenze marginali. Aveva promesso una stagione da protagonista. Ma la presidente del Consiglio che stasera arriva a Ankara è una Giorgia piccola piccola, che a questo vertice Nato ha poco da dire e nulla da fare. Sembrano finiti i tempi della sua grandeur sulla scena internazionale. In una prima fase era stata la cheerleader di Donald Trump, in un secondo momento la presunta pontiera tra l’Europa e gli Stati Uniti, ora, semplicemente, nulla. Il suo problema attuale è quello di sfuggire dalle grinfie... 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Una Meloni piccola piccola va al vertice Nato, dove non conta nulla

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James O'Brien reacts to Donald Trump taking on his latest foe... the Pope.

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Qualunque idea si abbia della condizione da Più libri più liberi per partecipare alla fiera, servono un paio di precisazioni su quanto detto da Meloni: 1) non è una patente di antifascismo, ma una dichiarazione con cui si riconoscono i valori antifascisti 2) non c x.com

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