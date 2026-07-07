Una Meloni piccola piccola va al vertice Nato dove non conta nulla
Giorgia Meloni si è recata al vertice della Nato, dove si è confrontata con altri leader internazionali. La sua presenza ha attirato attenzione, ma non sono stati annunciati risultati significativi. Secondo fonti, l’Italia potrebbe trovarsi in una posizione meno influente rispetto a quanto auspicato, rischiando di essere considerata una potenza marginale. La visita si è svolta in un contesto di attese e calcoli politici, senza che siano stati comunicati impegni concreti o decisioni importanti.
Un po’ per calcolo un po’ per inerzia, Giorgia Meloni rischia di riportare l’Italia dove aveva promesso di non farla tornare: nel box delle potenze marginali. Aveva promesso una stagione da protagonista. Ma la presidente del Consiglio che stasera arriva a Ankara è una Giorgia piccola piccola, che a questo vertice Nato ha poco da dire e nulla da fare. Sembrano finiti i tempi della sua grandeur sulla scena internazionale. In una prima fase era stata la cheerleader di Donald Trump, in un secondo momento la presunta pontiera tra l’Europa e gli Stati Uniti, ora, semplicemente, nulla. Il suo problema attuale è quello di sfuggire dalle grinfie... 🔗 Leggi su Linkiesta.it
James O'Brien reacts to Donald Trump taking on his latest foe... the Pope.
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Palermo piange la piccola Alessia: cori, fumogeni e camera ardente al "Barbera" per la piccola "guerriera"
Leggi anche: Seat Ibiza FR: piccola e dotata. Ecco come va
Argomenti più discussi: Intervento del Presidente Meloni all'evento del MIM Gli studenti italiani in Europa; Giorgia Meloni a sorpresa rivela agli studenti di lingue: Nella vita volevo fare l'interprete; Vannacci al 6%, sopra la Lega. Il centrodestra avanti solo con lui. Cresce il gradimento di Meloni | Il sondaggio di Pagnoncelli; Angurie e meloni, L’Orto di Eleonora accelera tra prodotti premium e novità assolute.
Torna nella bufera la fiera della piccola e media editoria, dopo le accuse di censura arrivate dalla premier Meloni. L’antifascismo può essere un requisito per partecipare a una manifestazione culturale? L’abbiamo chiesto alla nostra comunità facebook
Qualunque idea si abbia della condizione da Più libri più liberi per partecipare alla fiera, servono un paio di precisazioni su quanto detto da Meloni: 1) non è una patente di antifascismo, ma una dichiarazione con cui si riconoscono i valori antifascisti 2) non c x.com
La presidente del Consiglio Giorgia Meloni / LaPresseSempre più marginale in Europa, ad Ankara spera di sfuggire allo stalker della Casa Bianca, e di non impegnarsi troppo sul riarmo per non lasciare spazio ai demagoghi Vannacci e Salvini ... linkiesta.it