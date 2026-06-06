La Seat Ibiza FR equipaggiata con il motore 1.5 Tsi da 150 cavalli e 250 Nm di coppia è stata testata con cambio automatico Dsg a sette rapporti. La vettura è compatta e presenta un motore a benzina con alimentazione turbo. La prova si è concentrata sulle prestazioni del motore e sulla trasmissione, senza ulteriori dettagli su altri aspetti tecnici o di comfort.

A cavallo tra il 2025 ed il 2026 Seat Ibiza ha fatto parlare parecchio di sé non solo per via di un restyling mirato a ringiovanire le linee e i contenuti dell’utilitaria spagnola, ma anche per via di un costo d’attacco molto interessante per i tempi che corrono, 16.000 euro. Agli antipodi della gamma troviamo invece la 1.5 Tsi Evo Act FR Dsg, protagonista di questa prova. Trattasi, semplificando la nomenclatura, della variante da 1,5 litri e 150 Cv di potenza con sistema di disattivazione di due dei quattro cilindri in linea. Un propulsore abbinato al cambio automatico Dsg a 7 marce e alla trazione anteriore. Vediamo prima gli interventi del restyling, passiamo poi ad analizzare l’allestimento FR - disponibile anche con il 1. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Seat Ibiza FR: piccola e dotata. Ecco come va

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