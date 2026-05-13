C'è un silenzio diverso allo stadio "Renzo Barbera". Un silenzio che pesa più di qualsiasi coro, più di qualsiasi partita. Palermo si è fermata per salutare Alessia La Rosa, la bambina di otto anni diventata simbolo di coraggio, amore e appartenenza, scomparsa dopo una lunga battaglia contro la malattia. Nella sala stampa dell’impianto rosanero, trasformata in camera ardente, migliaia di persone hanno reso omaggio alla piccola tifosa che negli ultimi mesi aveva conquistato il cuore della città e non solo. Ad accogliere il feretro e la famiglia è stato l’amministratore delegato del Palermo, Giovanni Gardini. Nel corso del pomeriggio sono arrivati anche l’allenatore Filippo Inzaghi, il presidente Dario Mirri e, in serata, tutta la squadra rosanero.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Palermo piange la piccola Alessia: cori, fumogeni e camera ardente al "Barbera" per la piccola "guerriera"

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