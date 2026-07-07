Una donna di circa quarant’anni sposa da anni un uomo con cui condivide una vita, ma descrive il matrimonio come svuotato. Racconta di un nuovo amore che ha incontrato e della paura di confondere questa passione con una salvezza sentimentale. Chiede un parere critico, sottolineando come questa situazione la porti a dubitare delle sue emozioni e delle sue decisioni. La sua testimonianza evidenzia un conflitto tra la stabilità matrimoniale e il desiderio di cambiamento.

T i scrivo perché ho bisogno di uno sguardo severo. Ho poco più di quarant’anni, sono sposata da molti anni con un uomo molto diverso da me per storia, famiglia e modo di stare al mondo. Io sono cresciuta protetta, senza grandi urti, e sono passata quasi direttamente dall’adolescenza al matrimonio. Abbiamo due figli ormai grandi, autonomi, forse la cosa migliore che abbiamo fatto insieme. Come riconoscere le relazioni tossiche (e vivere più serene) X Dopo anni è arrivato un primo tradimento, con una persona conosciuta nel mio ambiente di lavoro. Allora mi sembrò enorme. Oggi lo vedo più come un sintomo. Abbiamo provato a ricucire e il matrimonio è andato avanti. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Una lettrice racconta un matrimonio svuotato, un nuovo amore e la paura di confondere la voglia di vivere con una salvezza sentimentale. La risposta di Ester Viola

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