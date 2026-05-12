Una persona ha scritto a Ester Viola esprimendo confusione riguardo all’amore e alle relazioni. Nel messaggio, spiega di trovarsi in una situazione in cui, se fosse guidata solo dall’istinto, reagirebbe in modo impulsivo, ma invece tenta di affrontarla con razionalità. La lettera rivela un conflitto tra desiderio di azione immediata e la volontà di comprendere meglio le proprie scelte. La conversazione si concentra sulle dinamiche di una relazione in bilico, senza entrare in dettagli personali o giudizi.

C iao Ester, Ti scrivo perché io credo di non aver capito niente dell’amore e delle relazioni. E adesso mi trovo di fronte ad una situazione che istintivamente butterei in aria e razionalmente invece capisco e potrei anche accettare. In realtà sono stata molto amata in passato, sono stata 8 anni in una relazione con convivenza che ho chiuso, tra mille incertezze e dubbi (credo legittimi quando si fanno certe scelte non semplici). Le relazioni tossiche fanno invecchiare prima. Lo dice la scienza X Dopo, solo storie senza arte né parte dove la maggior parte degli uomini pensavano io fossi innamorata (cosa per niente vera). Finalmente dopo anni...🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Una relazione che resta in bilico: perché alcune persone tornano senza scegliere davvero. La risposta di Ester Viola

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He humiliated and tortured her by mistake. After divorce, he crazily searched for her.

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