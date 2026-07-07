Durante l’Ostuni Pride, una donna di 93 anni ha partecipato come supporter alla sfilata, mentre una coppia di neo sposi ha raggiunto il palco dopo aver celebrato il matrimonio in chiesa. La partecipazione della donna è avvenuta sulla soglia di casa, dove ha atteso la parata anche quest’anno. La manifestazione ha avuto luogo nonostante alcuni attacchi omofobi, e ha visto coinvolti diversi partecipanti, tra cui anche i neo sposi.

C’è chi ha raggiunto il palco dell’Ostuni Pride dopo il matrimonio in chiesa, appena scambiate le fedi, e chi a 93 anni ha atteso la parata sulla soglia di casa per il secondo anno consecutivo. L’Ostuni Pride, promosso dal circolo ArciAnnavanna, ha rappresentato un ponte in grado di unire generazioni e storie diverse ed è stato dedicato ad Angela Cisternino, prima donna trans ostunese, scomparsa nel 2010 e vittima quarant’anni fa di bullismo e attacchi transfobici. Così la signora Maria Maddalena, che da tre anni ha superato i 90, ha esortato attivisti e partecipanti al grido di «Non vi arrendete mai!», diventando tra le sostenitrici più iconiche dell’evento e dimostrando che per le battaglie civili, in cui si crede, non c’è tempo che passi. 🔗 Leggi su Lecce.corriere.it

© Lecce.corriere.it - Una 93enne come supporter e alla sfilata anche una coppia di neo sposi: l'Ostuni Pride festa di colori che ha sfidato anche gli attacchi omofobi

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