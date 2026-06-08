Nelle serate dell’8 e del 9 giugno, il cielo sarà caratterizzato da una congiunzione tra Venere e Giove, visibile anche dalla città. Venere apparirà molto brillante, simile a un diamante, mentre Giove si troverà nelle vicinanze. Questa configurazione astronomica offrirà uno spettacolo visibile a occhio nudo, ideale per chi desidera osservare le stelle durante le sere di giugno.

I l cielo di giugno si prepara a regalare una di quelle serate in cui alzare gli occhi al soffitto di stelle diventa quasi un obbligo, soprattutto per gli amanti delle atmosfere suggestive. Nelle serate tra l’8 e il 9 giugno, due dei pianeti più luminosi del nostro sistema solare, Giove e Venere, saranno i protagonisti di un incontro ravvicinato così spettacolare da essere già stato battezzato come il “bacio cosmico” dell’anno. Un evento perfetto per rallentare il ritmo, stendere una coperta in giardino e godersi lo show. Un’opera d’arte cosmica: l’aurora boreale vista dalla Stazione spaziale internazionale X Leggi anche › Super bacio cosmico tra la Luna e la stella Spica. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Una congiunzione spettacolare accende le sere dell’8 e del 9 giugno. Venere brilla come un diamante, Giove la segue a ruota: una sfilata glamour nel buio della notte che si può vedere anche dalla città

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