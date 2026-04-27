Il Benevento ha concluso la stagione con la promozione in Serie B, scatenando una grande festa in città. Le strade sono state attraversate da veicoli decorati con i colori della squadra, tra auto, scooter, camion e trattori. La voglia di celebrare ha coinvolto numerosi cittadini, che si sono riuniti in un clima di allegria e entusiasmo. La giornata si è caratterizzata per il tripudio di colori e la partecipazione collettiva.

Tempo di lettura: < 1 minuto La voglia di fare festa era tanta, i colori d’ordinanza in bella vista: macchine, scooter, camion e trattori. C’era praticamente tutto nella sfilata promozione del Benevento che si è tenuta ieri sera lungo le strade della città, ovviamente piene di tantissimi tifosi che hanno atteso con pazienza e passione e il passaggio del bus scoperto e dei giocatori. Volti sorridenti, la consapevolezza che sarebbe stata una lunga nottata ma nessuno se n’è preoccupato. In tutti c’era la voglia di esserci e godersi lo spettacolo, essere parte di una grande festa che ha abbracciato l’intera città. La B era attesa, la voglia di manifestare l’orgoglio era grande e alla fine è stato un tripudio di festa, colori, suono e fuochi d’artificio in ogni angolo.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - VIDEO/ Il Benevento in B: un tripudio di colori per una festa che ha coinvolto l’intera città

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