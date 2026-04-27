VIDEO Il Benevento in B | un tripudio di colori per una festa che ha coinvolto l’intera città
Il Benevento ha concluso la stagione con la promozione in Serie B, scatenando una grande festa in città. Le strade sono state attraversate da veicoli decorati con i colori della squadra, tra auto, scooter, camion e trattori. La voglia di celebrare ha coinvolto numerosi cittadini, che si sono riuniti in un clima di allegria e entusiasmo. La giornata si è caratterizzata per il tripudio di colori e la partecipazione collettiva.
Tempo di lettura: < 1 minuto La voglia di fare festa era tanta, i colori d’ordinanza in bella vista: macchine, scooter, camion e trattori. C’era praticamente tutto nella sfilata promozione del Benevento che si è tenuta ieri sera lungo le strade della città, ovviamente piene di tantissimi tifosi che hanno atteso con pazienza e passione e il passaggio del bus scoperto e dei giocatori. Volti sorridenti, la consapevolezza che sarebbe stata una lunga nottata ma nessuno se n’è preoccupato. In tutti c’era la voglia di esserci e godersi lo spettacolo, essere parte di una grande festa che ha abbracciato l’intera città. La B era attesa, la voglia di manifestare l’orgoglio era grande e alla fine è stato un tripudio di festa, colori, suono e fuochi d’artificio in ogni angolo.🔗 Leggi su Anteprima24.it
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