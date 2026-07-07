Un uomo ha cacciato sugli sci nelle zone selvagge della Lapponia, seguendo le stelle e gli steli del cielo come bussola. Ha dormito all'aperto, lontano dalle abitazioni. Durante il suo viaggio, ha inseguito le renne sulle slitte dei lapponi. Non sono stati riportati incidenti o altri dettagli sulla durata o il percorso dell’escursione.

Johan Turi, una specie di Dersu Uzala della Lapponia, cacciava sugli sci: le stelle, gli steli del cielo, gli facevano da bussola. Spesso dormiva «là fuori, nelle zone selvagge». Si preparava un talamo di rami sulla neve, si avvolgeva nella pelliccia. Emilie Demant Hatt, artista ed etnografa danese, parla di lui con ammirazione: «Turi si distende tranquillo nella natura immensa, il terrore delle lande desolate non ha alcun potere su di lui, che pure vive fra i misteri della natura; crede a tutte le cose malvagie che possono danneggiare un essere umano, ma crede anche che il male non possa attaccare chi è innocente e tratta con bontà e rispetto tutto ciò con cui viene in contatto». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Un viaggio nel tempo inseguendo le renne sulle slitte dei lapponi

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Chasing the Northern Lights in Tromsø, Norway | Dog Sledding, Reindeer & Sami Culture (Winter Trip)

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