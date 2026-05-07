Due studenti si sono distinti nelle finali di un concorso nazionale di astrofisica, che si sono svolte a Monza tra il 27 e il 29 aprile 2026. Avevano partecipato a una selezione che coinvolgeva oltre 10.000 studenti provenienti da 341 scuole italiane. Durante la competizione, hanno affrontato prove teoriche, pratiche e la realizzazione di mappe celesti, ottenendo il primo posto nelle rispettive categorie.

Si sono messi alla prova con altri 10mila studenti provenienti da ben 341 scuole italiane risolvendo problemi di astrofisica teorica, prove pratiche e mappe celesti e si sono classificati primi, ognuno nella loro categoria, alle finalissime svoltesi a Monza, dal 27 al 29 aprile del 2026. Ora saranno i portabandiera della Nazionale italiana di Astrofisica e il prossimo autunno si sfideranno con studenti di tutto il mondo. Si chiamano Ludovica Rial Corsini e Marco Scoglio e sono tra le giovani menti più brillanti d’Italia. Entrambi frequentano l’ istituto Gigli di Rovato: scuola che si conferma come una palestra per geni nei settori della matematica, della fisica e dell’astronomia, con continue vittorie nelle competizioni dedicate “ai numeri“.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Inseguendo le stelle. Due fuoriclasse dei numeri

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