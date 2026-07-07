Un progetto per Roncalceci contro il rischio alluvionale
È stato avviato un intervento per deviare lo scolo Fossone verso il Lama inferiore a Roncalceci. L’opera è considerata urgente e non rinviabile, in quanto mira a ridurre il rischio di alluvioni nella zona. Il progetto prevede modifiche alle canalizzazioni esistenti per migliorare il deflusso delle acque piovane. La deviazione interessa un tratto specifico dello scolo e si inserisce in un piano più ampio di interventi per la sicurezza idraulica locale.
"È un’opera indifferibile e urgente". E si tratta infatti della deviazione di portata dello scolo Fossone verso il Lama inferiore a Roncalceci: un intervento progettato dal Consorzio di bonifica della Romagna e approvato dal consiglio comunale nella seduta dello scorso 30 giugno, inclusa una variante negli strumenti urbanistici per renderlo possibile. La delibera è stata illustrata nel corso della seduta dall’assessore comunale ai Lavori pubblici Massimo Cameliani. "Nel 2023 – ha detto, riferendosi ai giorni drammatici dell’ alluvione che ha colpito una grossa parte della Romagna – si sono viste le criticità idrauliche dei sistemi di canali scolo Fossone e Tratturo verso lo scolo Lama Inferiore a Roncalceci". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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Via libera del Consiglio comunale ai lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza idraulica di Roncalceci. Il progetto prevede nuovi interventi sullo scolo Fossone e sul Lama inferiore per ridurre il rischio di alluvioni e migliorare il deflusso delle acque. facebook