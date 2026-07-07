Un labirinto sotto Villa Ada | cosa nascondono i sotterranei di Forte Antenne

Sotto Villa Ada si trovano i sotterranei di Forte Antenne, un complesso nascosto e poco conosciuto. Si tratta di un labirinto sotterraneo che si estende sotto l’area verde, rimanendo in parte accessibile e in parte chiuso. La struttura risale a tempi passati e si trova in stato di abbandono. Non sono stati resi pubblici dettagli sulle sue dimensioni o sui percorsi interni, né sulle eventuali funzioni passate.

Sotto il verde dell’eleganza assoluta di Villa Ada non tutti sanno che esiste un’altra Roma, più buia e silenziosa, quasi persa in un labirinto: quella dei sotterranei di Forte Antenne. Un coacervo di gallerie, passaggi e ambienti nascosti che sembra uscito da un romanzo storico, ma che appartiene alla città reale. Dietro le mura del forte, di solito ben lontane dagli occhi del pubblico, si apre un racconto fatto di ombre, memoria e misteri urbani. Villa Ada: il labirinto sotterraneo e il forte segreto nel cuore del parco. Forte Antenne è uno di quei luoghi che Roma tiene quasi in disparte, come una pagina piegata dentro un libro. Nei suoi... 🔗 Leggi su Funweek.it

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ASSURDO: CI SFIDIAMO A UN NASCONDINO ESTREMO CON TUTTO LO SNACK CLUB E QUALCUNO SPARISCE

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