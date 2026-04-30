Forte prenestino 40 anni sotterranei

Qualche giorno fa, il generale della guardia di finanza Bruno Buratti ha espresso un apprezzamento nei confronti del Forte Prenestino, un complesso con una storia di circa 40 anni. La sua dichiarazione ha attirato l'attenzione, considerando il ruolo di Buratti e il contesto ufficiale in cui è stata fatta. Il forte, situato nel quartiere Prenestino, è noto per la sua lunga presenza e le attività svolte nel corso degli anni.

Underground Una mostra nelle celle del centro sociale più grande di Roma per celebrarne il compleanno. Un modello di autogestione e tutela di un bene comune Underground Una mostra nelle celle del centro sociale più grande di Roma per celebrarne il compleanno. Un modello di autogestione e tutela di un bene comune Giusto qualche giorno fa, il generale della guardia di finanza Bruno Buratti ha formulato un inatteso elogio del Forte prenestino. Per il graduato, lo storico centro sociale nato nel 1986 in una delle occupazioni più grandi d’Europa rappresenta un’esperienza modello, un laboratorio di recupero e restituzione ai cittadini di un bene comune.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Forte prenestino, 40 anni sotterranei Notizie correlate Forte Prenestino, generale Buratti: “Esempio mirabile di spontaneismo”È stato inaugurato oggi, dopo il lavoro di restauro, il Forte Aurelia, luogo simbolo della difesa di Roma capitale. Leggi anche: Memoria e potere: Barbara Lalle porta la “Decisione imperfetta” al Forte Prenestino Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Forte prenestino, 40 anni sotterranei; Forte Prenestino: la GdF puntualizza dopo le parole di Buratti: Nessuna tolleranza per illegalità; Il numero due della Guardia di Finanza Buratti: Il Forte Prenestino esempio di inclusione sociale. Forte Prenestino, Gen. Buratti: Esempio mirabile di spontaneismo(LaPresse) È stato inaugurato oggi, dopo il lavoro di restauro, il Forte Aurelia, luogo simbolo della difesa di Roma capitale. A margine il ... stream24.ilsole24ore.com Il numero due della Guardia di Finanza Buratti: Il Forte Prenestino esempio di inclusione socialeIl numero due della Guardia di Finanza, Bruno Buratti, ha definito un esempio mirabile l'occupazione del Forte Prenestino, a margine dell'evento ... fanpage.it Mettetevi l'anima in pace, ogni domenica qui si fa qualcosa d'ora in poi. Ma prima, banchini!!! Il 1 maggio trovate banchino Agripunk sia ad AREZZO al Parco del Pionta, sia a ROMA al Forte Prenestino E poi Al rifugio! Il 2 maggio lavoretti vari e condivisione, - facebook.com facebook