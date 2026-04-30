Forte prenestino 40 anni sotterranei

Da cms.ilmanifesto.it 30 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Qualche giorno fa, il generale della guardia di finanza Bruno Buratti ha espresso un apprezzamento nei confronti del Forte Prenestino, un complesso con una storia di circa 40 anni. La sua dichiarazione ha attirato l'attenzione, considerando il ruolo di Buratti e il contesto ufficiale in cui è stata fatta. Il forte, situato nel quartiere Prenestino, è noto per la sua lunga presenza e le attività svolte nel corso degli anni.

Underground Una mostra nelle celle del centro sociale più grande di Roma per celebrarne il compleanno. Un modello di autogestione e tutela di un bene comune Underground Una mostra nelle celle del centro sociale più grande di Roma per celebrarne il compleanno. Un modello di autogestione e tutela di un bene comune Giusto qualche giorno fa, il generale della guardia di finanza Bruno Buratti ha formulato un inatteso elogio del Forte prenestino. Per il graduato, lo storico centro sociale nato nel 1986 in una delle occupazioni più grandi d’Europa rappresenta un’esperienza modello, un laboratorio di recupero e restituzione ai cittadini di un bene comune.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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