A Forte dei Marmi, in Versilia, si registrano ripetuti episodi di assalti in ville private, con le forze dell’ordine che stanno indagando su diversi tentativi di furto. Recentemente, un'aggressione si è conclusa con la minaccia di una pistola puntata contro un residente, portando a un aumento della preoccupazione tra i cittadini e le autorità locali. La situazione ha portato a un incremento dei controlli nelle aree più interessate.

Forte dei Marmi (Lucca), 29 aprile 2026 – La pistola puntata davanti agli occhi. E in un attimo le disinvolte dinamiche glitter del lusso cedono di fronte alla morsa della paura che sale a Forte dei Marmi. Con un furto e una rapina in villa in appena 24 ore ad alzare l’asticella dell’emergenza. Nella notte tra sabato e domenica è stata quell’arma piazzata al volto a rompere la tranquillità in una villa nella centralissima via Piave: due banditi armati si sono introdotti nell’abitazione, forse credendo che non ci fosse nessuno. Invece i proprietari – una coppia italiana – stavano dormendo e a svegliarli di soprassalto è stata la minaccia della pistola che li ha costretti a consegnare ai malviventi contanti e gioielli contenuti nei cassetti e nella cassaforte.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Versilia, l’incubo degli assalti in villa. Forte dei Marmi è già sotto assedio

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