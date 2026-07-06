Lamin Saidilly, 22 anni, si è presentato davanti al giudice per l'interrogatorio ma ha scelto di non rispondere. Il suo legale ha spiegato che il giovane non ricorda nulla e si sente molto scosso. Sabato mattina, davanti a un bar della periferia di Milano, Saidilly ha accoltellato un uomo senza apparente motivo, ferendolo gravemente.

Si è avvalso della facoltà di non rispondere Lamin Saidlly, 22enne nato in Italia da genitori del Gambia, che sabato mattina senza motivo ha accoltellato un uomo davanti a un bar della periferia di Milano ferendolo in modo grave. Lo ha detto il suo legale, l'avvocato Simona Brambilla, lasciando il carcere di San Vittore al termine dell'interrogatorio di garanzia. «È stata una sua scelta», ha detto il difensore, che ha definito il suo assistito «moltoscosso». E ha aggiunto: «Non ricorda nulla fino a quando si è ritrovatosull'auto della polizia», ha riferito, concludendo che il 22enne non ha chiesto al gip una attenuazione della misura cautelare. 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

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© Milano.corriere.it - Lamin Saidilly, l'aggressore di Milano non risponde al gip. Il suo legale: «Non ricorda nulla, è molto scosso»

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Accoltellato a Milano, l'aggressore Lamin Saidilly: «Mi sono divertito, appena esco lo rifaccio»

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Lamin Saidilly, parla l’accoltellatore di via Capecelatro a Milano: Mi sono divertito, appena esco lo rifaccio. Il ferito è fuori pericolo reddit

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