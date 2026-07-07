In occasione del 70° compleanno di Sergio Ramelli, il 6 luglio, sono state organizzate commemorazioni in quasi 60 città di 15 regioni. Le iniziative prevedono la posa di fiori e momenti di ricordo. Ramelli fu ucciso da un gruppo di militanti dell’estrema sinistra 47 anni fa. Alcuni individui continuano a manifestare sentimenti di odio nei confronti della sua memoria.

Se un commando di militanti dell’estrema sinistra non gli avesse strappato la vita, Sergio Ramelli avrebbe appena compiuto 70 anni. In occasione del suo compleanno, che cade il 6 luglio, sono state organizzate commemorazioni in quasi 60 città distribuite in 15 Regioni. Un gesto semplice come portare un fiore nelle vie e nei giardini dedicati al militante missino ucciso a colpi di chiave inglese nel 1975. Ma c’è ancora chi evidentemente soffia sul vento dell’odio politico, tanto che proprio ieri a Maclodio, in provincia di Brescia, è stata imbrattata la targa del parco intitolato a Ramelli. Anche il muro è stato imbrattato di rosso, con la scritta: «FdI torna nelle fogne». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Un fiore per Ramelli in quasi 60 città: il ricordo in occasione dei 70 anni dalla nascita. Ma c’è chi sceglie ancora l’odio

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