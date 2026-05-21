In occasione del settantesimo anniversario della nascita di Andrea Pazienza, la città natale dell’artista si prepara a celebrare questa ricorrenza. Per l’occasione, si svolge l’evento organizzato da Cose da Paz! Festival, dedicato a rendere omaggio a una figura di rilievo nel panorama culturale italiano contemporaneo. La manifestazione prevede vari interventi e iniziative incentrate sull’opera e la figura di Pazienza, considerato uno dei più importanti artisti del suo tempo.

Nel settantesimo anniversario della nascita di Andrea Pazienza, la sua città natale, San Benedetto, insieme a Cose da Paz! Festival si preparano a rendere omaggio a uno dei più grandi artisti del panorama culturale italiano contemporaneo. Un momento simbolico e profondamente significativo, che cade in un anno in cui importanti istituzioni nazionali come il Maxxi L’Aquila e il Maxxi Roma hanno dedicato ad Andrea Pazienza due mostre personali di altissimo livello, richiamando pubblico e appassionati da tutta Italia. Durante l’evento, sabato 23 maggio, alle 17.30, al Museo del Mare, ci sarà la proiezione del documentario di montaggio a carattere saggistico e divulgativo ’Paz! Rmx – Sulle tracce di un genio’, realizzato in occasione della prima edizione del festival Cose da Paz! da Rovero Impiglia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’omaggio a Pazienza per i 70 anni dalla nascita

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

they forced my daughter to jump and stole her! now the supreme female lord is out for blood.

Sullo stesso argomento

Un disco in omaggio al genio di Miles Davis a cent’anni dalla nascitaArezzo, 11 marzo 2026 – Un disco in omaggio al genio di Miles Davis a cent’anni dalla nascita.

Protesta senza fine a Casa Sollievo: lavoratori in corteo a 70 anni dalla nascita dell'ospedaleLunedì 4 maggio, alla vigilia delle celebrazioni del settantesimo anniversario dell’ospedale voluto da San Pio che si svolgeranno alla presenza del...

Quasi al limite della mia pazienza reddit

L’impegno di diplomatico, e prima ancora di Pastore della Chiesa, hanno visto questo nostro fratello lavorare per tanti anni, con pazienza e abnegazione, al fine di raccogliere nella concordia i popoli che l’obbedienza ha affidato alla sua cura, affrontando anc x.com

'Paz 70', quattro incontri in Puglia per omaggiare il fumettista Andrea PazienzaPentothal, Zanardi, Francesco Stella, Pertini, Pompeo, Campofame, il cane Astarte. Sono solo alcuni dei personaggi creati dalla matita poetica e corrosiva di Andrea Pazienza. Saranno quattro gli appun ... rainews.it

6 in Storia ricorda a Cagliari Andrea Pazienza a 70 anni dalla sua nascita6 in Storia ricorda a Cagliari Andrea Pazienza a 70 anni dalla sua nascita. Sabato 23 maggio al Teatro Massimo dalle ... sardegnareporter.it