L’omaggio a Pazienza per i 70 anni dalla nascita

Da ilrestodelcarlino.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In occasione del settantesimo anniversario della nascita di Andrea Pazienza, la città natale dell’artista si prepara a celebrare questa ricorrenza. Per l’occasione, si svolge l’evento organizzato da Cose da Paz! Festival, dedicato a rendere omaggio a una figura di rilievo nel panorama culturale italiano contemporaneo. La manifestazione prevede vari interventi e iniziative incentrate sull’opera e la figura di Pazienza, considerato uno dei più importanti artisti del suo tempo.

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Nel settantesimo anniversario della nascita di Andrea Pazienza, la sua città natale, San Benedetto, insieme a Cose da Paz! Festival si preparano a rendere omaggio a uno dei più grandi artisti del panorama culturale italiano contemporaneo. Un momento simbolico e profondamente significativo, che cade in un anno in cui importanti istituzioni nazionali come il Maxxi L’Aquila e il Maxxi Roma hanno dedicato ad Andrea Pazienza due mostre personali di altissimo livello, richiamando pubblico e appassionati da tutta Italia. Durante l’evento, sabato 23 maggio, alle 17.30, al Museo del Mare, ci sarà la proiezione del documentario di montaggio a carattere saggistico e divulgativo ’Paz! Rmx – Sulle tracce di un genio’, realizzato in occasione della prima edizione del festival Cose da Paz! da Rovero Impiglia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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