Napoli accoglie la vicesindaca di Volos in occasione dei 2500 anni dalla fondazione della città

Questa mattina, nella Sala consiliare di via Verdi, si è tenuto un incontro tra la vicesindaca di Volos e le autorità cittadine di Napoli in occasione dei 2500 anni dalla fondazione della città. La delegata greca è stata ricevuta dal sindaco e altri rappresentanti comunali, con l’obiettivo di rafforzare i rapporti tra le due città attraverso scambi culturali e attività ufficiali. La cerimonia si è svolta in un’atmosfera formale e istituzionale.

Tempo di lettura: 2 minuti Questa mattina, nella Sala consiliare di via Verdi, la vicesindaca e assessora al Turismo di Volos (Grecia), Melpomeni Lazarou, è stata ricevuta dalla presidente del Consiglio comunale Enza Amato, dal consigliere comunale Gennaro Demetrio Paipais, dalla Confraternita greca e dalla Comunità greca a Napoli, nell’ambito delle iniziative dedicate ai 2500 anni dalla fondazione di Napoli, promosse dall’italo-greco Ioannis Daourakis. Paipais ha ricordato nel suo intervento che “Napoli subisce l’influenza greca ed è custode della sua cultura e della sua tradizione. È per questo che siamo ben lieti di accogliere la vicesindaca e assessora al Turismo di Volos, Melpomeni Lazarou, per avviare una programmazione sistematica del turismo sostenibile tra le due città e per la valorizzazione delle eccellenze greco-napoletane.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Napoli accoglie la vicesindaca di Volos in occasione dei 2500 anni dalla fondazione della città Napoli accoglie la vicesindaca di Volos in occasione dei 2500 anni dalla fondazione della città Notizie correlate Presentata la Coelmo Napoli City Half Marathon 2026: 10mila Atleti da 117 Nazioni per i 2500 Anni della CittàTempo di lettura: 2 minutiÈ stata presentata oggi, presso la Sala Giunta di Palazzo San Giacomo, la Coelmo Napoli City Half Marathon, in programma... Napoli meta di inclusione: la scherma torna in città in occasione della seconda prova nazionale non vedentiUNICEF/GAZA: lanciata iniziativa “The Gaza We Want”, cosa vogliono i bambini di Gaza per il loro futuro.