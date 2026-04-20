Napoli accoglie la vicesindaca di Volos in occasione dei 2500 anni dalla fondazione della città
Questa mattina, nella Sala consiliare di via Verdi, si è tenuto un incontro tra la vicesindaca di Volos e le autorità cittadine di Napoli in occasione dei 2500 anni dalla fondazione della città. La delegata greca è stata ricevuta dal sindaco e altri rappresentanti comunali, con l’obiettivo di rafforzare i rapporti tra le due città attraverso scambi culturali e attività ufficiali. La cerimonia si è svolta in un’atmosfera formale e istituzionale.
Tempo di lettura: 2 minuti Questa mattina, nella Sala consiliare di via Verdi, la vicesindaca e assessora al Turismo di Volos (Grecia), Melpomeni Lazarou, è stata ricevuta dalla presidente del Consiglio comunale Enza Amato, dal consigliere comunale Gennaro Demetrio Paipais, dalla Confraternita greca e dalla Comunità greca a Napoli, nell’ambito delle iniziative dedicate ai 2500 anni dalla fondazione di Napoli, promosse dall’italo-greco Ioannis Daourakis. Paipais ha ricordato nel suo intervento che “Napoli subisce l’influenza greca ed è custode della sua cultura e della sua tradizione. È per questo che siamo ben lieti di accogliere la vicesindaca e assessora al Turismo di Volos, Melpomeni Lazarou, per avviare una programmazione sistematica del turismo sostenibile tra le due città e per la valorizzazione delle eccellenze greco-napoletane.🔗 Leggi su Anteprima24.it
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