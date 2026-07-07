L’Argentina, campione del mondo, supera un avversario che era avanti 2-0 fino al 79º minuto, poi ribalta il punteggio e vince 3-2, accedendo ai quarti di finale. L’Egitto, che aveva condotto con due gol, si è visto rimontare negli ultimi minuti. Messi, visibilmente emozionato, ha lasciato il campo in lacrime. La partita si è conclusa con un finale sorprendente e teso.

L’Argentina campione del mondo rischia il baratro, va sotto 0-2, poi rimonta, vince 3-2 e accede ai quarti di finale. Grande delusione in casa Egitto, che sopra di due gol fino al 79esimo, stava assaporando un’impresa che avrebbe avuto del clamoroso. La selezione egiziana era passata in vantaggio con Ibrahim, poi Messi nel primo tempo aveva anche fallito un calcio di rigore, prima dello 0-2 nel secondo segnato da Ziko. Mondiali 2026, la classifica marcatori in diretta: Messi non si ferma, Haaland e Mbappé inseguono Mondiali, il tabellone aggiornato: ecco i quarti di finale, la grafica Da lì l’Egitto – sopra di due gol – ha provato a reggere ma dal 79esimo è iniziata la folle rimonta dell’Argentina campione del mondo: prima la rete di Romero al 79esimo, poi il gol bellissimo di Messi quattro minuti dopo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Un finale folle premia l’Argentina: l’Egitto sfiora l’impresa, poi Messi (in lacrime a fine partita) e compagni rimontano e volano ai quarti

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