Argentina folle rimonta | in 10 minuti segna tre gol all' Egitto e vola ai quarti di finale

Da sportmediaset.mediaset.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L'Argentina ha segnato tre gol in 10 minuti, recuperando da uno svantaggio e vincendo contro l'Egitto ai Mondiali. Dopo aver subito un gol di Ibrahim al 13°, l'Argentina ha sbagliato un rigore con Messi e ha subito il raddoppio di Zico al 67°. La squadra ha poi segnato tre reti tra il 77° e il 87°, completando la rimonta. La vittoria permette all'Argentina di avanzare ai quarti di finale.

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Esattamente com'era successo contro Capo Verde, l'Argentina trema e passa nuovamente il turno nei Mondiali. Gli ottavi di finale contro l'Egitto rischiano di trasformarsi in un film horror per i campioni uscenti, che vengono trafitti da Ibrahim (13') e sbagliano un rigore con Messi, subendo anche il raddoppio di Zico (67'). Scaloni inserisce Lautaro e la gara cambia: Romero (80'), Messi (84') ed Enzo Fernandez (92') firmano la rimonta e il 3-2, assist per Leo e il Toro. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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