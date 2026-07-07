L'Argentina ha superato l'Egitto ai quarti di finale dopo essere passata da uno svantaggio di 0-2. L'Egitto, che aveva condotto fino al 79°, sembrava vicino a un risultato storico, ma la squadra sudamericana ha reagito rimontando e vincendo la partita. La sfida si è conclusa con l'Argentina che si è qualificata per le semifinali, mentre l'Egitto ha concluso il percorso con una delusione.

L’Argentina campione del mondo rischia il baratro, va sotto 0-2, poi rimonta e accede ai quarti di finale. Grande delusione in casa Egitto, che sopra di due gol fino al 79esimo, stava assaporando un’impresa che avrebbe avuto del clamoroso. La selezione egiziana era passata in vantaggio con Ibrahim, poi Messi nel primo tempo aveva anche fallito un calcio di rigore, prima dello 0-2 nel secondo segnato da Ziko. Mondiali 2026, la classifica marcatori in diretta: Messi non si ferma, Haaland e Mbappé inseguono Mondiali, il tabellone aggiornato: ecco i quarti di finale, la grafica Da lì l’Egitto – sopra di due gol – ha provato a reggere ma dal 79esimo è iniziata la folle rimonta dell’Argentina campione del mondo: prima la rete di Romero al 79esimo, poi il gol bellissimo di Messi quattro minuti dopo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Un finale folle premia l’Argentina: l’Egitto sfiora l’impresa, poi Messi e compagni rimontano e volano ai quarti

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