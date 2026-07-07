Il rigore sbagliato e un palo poi il miracolo | Messi salva l’Argentina dall’eliminazione e vola ai quarti di finale

Lionel Messi ha segnato un rigore e colpito un palo prima di realizzare un gol decisivo, permettendo all’Argentina di qualificarsi per i quarti di finale del Mondiale. La partita si è conclusa con Messi che ha evitato l’eliminazione della squadra, che era a rischio di uscita precoce. La squadra argentina ha superato il turno grazie all’intervento del capitano, che ha segnato il gol che ha deciso la sfida nel recupero.

Si scrive Argentina, si legge Lionel Messi. Nelle montagne russe di Atlanta, ci pensa come sempre la Pulga a risollevare l’Albiceleste, già con un piede fuori dal Mondiale americano. Poi è un colpo di testa di Enzo Fernandez al 92esimo a decidere una partita pazzesca che permette all’Argentina di continuare a coltivare il proprio sogno: il «bicampeonato». L’Egitto butta via un vantaggio di due reti, costruito con cinismo e difesa strenue. Il rigore sbagliato e il palo. E pensare che l’ottavo di finale è iniziato come peggio non poteva per Lionel Messi. Prima il rigore sbagliato, poi un palo su punizione. In generale, tutta la prestazione dell’ex Barcellona era stata opaca. 🔗 Leggi su Open.online

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Full Penalty Shoot-out | Messi's Argentina vs Mbappe's France | FIFA World Cup 2022 Final

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