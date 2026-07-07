Un esercito di svincolati di lusso Tutti gli ’affari’ a costo zero

Notizia in breve

Sono stati resi disponibili calciatori svincolati di lusso, tutti senza costo di cartellino. Si tratta di circa 200 atleti, molti dei quali hanno giocato in serie B e hanno terminato i contratti il 30 giugno. Questi calciatori sono considerati “a parametro zero” e possono essere tesserati in qualsiasi momento, anche fuori dalla finestra di mercato. La loro disponibilità apre opportunità per molte squadre alla ricerca di rinforzi senza spese di acquisto.