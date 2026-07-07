Un esercito di svincolati di lusso Tutti gli ’affari’ a costo zero

Da ilrestodelcarlino.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sono stati resi disponibili calciatori svincolati di lusso, tutti senza costo di cartellino. Si tratta di circa 200 atleti, molti dei quali hanno giocato in serie B e hanno terminato i contratti il 30 giugno. Questi calciatori sono considerati “a parametro zero” e possono essere tesserati in qualsiasi momento, anche fuori dalla finestra di mercato. La loro disponibilità apre opportunità per molte squadre alla ricerca di rinforzi senza spese di acquisto.

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Sono un mezzo esercito, funzionali, tesserabili in qualsiasi momento, quindi anche fuori dalla ‘finestra’ di mercato, a parametro zero, ossia senza costo di cartellino, i calciatori svincolati che nell’ultima stagione hanno militato in serie B e i cui contratti sono scaduti con le relative società il 30 giugno scorso. Il sito TuttomercatoWeb ne indica quelli di maggiore rilievo, ingaggiarli adesso significherebbe poi permettergli di fare il ritiro quindi che entrino subito in rodaggio. Nel listone anche i centrocampisti Simone Bastoni e Gaetano Castrovilli che hanno militato nel Cesena fino a pochi giorni fa. Nell’elenco (per diversi di loro... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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