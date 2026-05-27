Svincolati di lusso | le occasioni per la Roma dal mercato degli svincolati

La Roma cerca rinforzi attraverso il mercato degli svincolati, puntando a rafforzare la rosa in vista della prossima stagione. Oltre ai rinnovi e alle conferme interne, la società valuta opportunità senza costi di trasferimento. La strategia include l’individuazione di giocatori svincolati che possano aggiungere qualità e esperienza alla squadra. Le trattative sono in corso, ma ancora nessun accordo ufficiale è stato annunciato.

Oltre alla conferme e rinnovi in casa Roma l’obiettivo è rinforzare la squadra in vista della prossima stagione. La qualificazione in Champions League porta nelle casse romaniste una somma importante che la società reinvestirà sul mercato cercando di accontentare Gasperini che ha già individuato. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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Roma, le possibili strategie di mercato: Zirkzee primo obiettivo in attacco

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