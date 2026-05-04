Il cane Osso di Michele Serra ucciso dai lupi Lo scrittore | Fino a quanti esemplari questo territorio può reggere?

Il giornalista Michele Serra ha recentemente condiviso di aver perso il suo cane da caccia, chiamato Otto, che è stato ucciso da un branco di lupi. L'episodio è avvenuto nel territorio di residenza dello scrittore, che ha espresso preoccupazione riguardo alla capacità di questo ambiente di sostenere la presenza di predatori di grandi dimensioni. La vicenda si aggiunge a un crescente dibattito sulla presenza e l'interazione tra fauna selvatica e attività umane in zona.

Il giornalista Michele Serra ha raccontato nella sua newsletter di aver perso Otto, il suo cane da caccia, sbranato da un branco di lupi. Il dolore della perdita condiviso con i suoi lettori e anche una riflessione rispetto alla necessità, a suo parere, di un contenimento di un animale selvativo che è già nel mirino dopo il declassamento da specie "rigorosamente protetta" a solo "protetta".🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Perché il tuo cane capisce cosa può o non può fare anche senza dirgli “si” o “no”: sa interpretare la voce umanaI cani comprendono i nostri "sì" e i "no" anche se non li pronunciamo, ma pure solo attraverso l'ascolto di un suono collegato alle nostre intenzioni... Lupi in Veneto: 7 esemplari assalgono cane da seguita, allarmeBranco di lupi aggredisce un cane da seguita nell'Alto Polesine: cresce l'allarme tra residenti e allevatori Un cane da seguita è stato attaccato da... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Casoria, tenta di rapinare una coppia ed esplode colpo di pistola nel parcheggio centro commerciale; Ossa, resti e segreti smascherati: l’antropologa forense Elena Varotto per MOW su Pamela Genini, il delitto di Garlasco e la virtopsia che cambierà tutto (e vi sconvolgerà) - MOW - Mowmag.com; Aggredisce la fidanzata e minaccia di far esplodere la casa; Giugliano, incidente mortale: muore diciassettenne. Il cane Osso di Michele Serra ucciso dai lupi. Lo scrittore: Fino a quanti esemplari questo territorio può reggere?Il giornalista Michele Serra ha raccontato nella sua newsletter di aver perso Otto, il suo cane da caccia, sbranato da un branco di lupi ... fanpage.it Michele Serra: Che strazio, il mio cane Osso sbranato dai lupi in Val TidoneIl giornalista e scrittore racconta lo strazio per la morte dell’animale, a cui aveva anche dedicato un libro per ragazzi, sull'appennino piacentino. E si ... bologna.repubblica.it Vangolden. . Il mio secondo momento preferito della giornata (dopo la colazione) è la cena e stasera abbiamo anche una fantastica bottiglia di vino prodotta dall'azienda vinicola in cui ci troviamo una BOMBA !! Buonanotte amici, a domani 29/04/26 - facebook.com facebook