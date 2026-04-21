La vera storia del cane legato su un pianerottolo a Reggiolo Simba è stato seguito nonostante l'abbandono ora sarà adottato

Un cane abbandonato sul pianerottolo di una casa a Reggiolo, in provincia di Reggio Emilia, ha attirato l’attenzione. Nonostante l’abbandono, il cane è stato seguito e curato. Recentemente, è stato deciso che sarà dato in adozione. La vicenda ha fatto discutere tra i residenti, che hanno assistito alle fasi di recupero e cura dell’animale. La storia si è conclusa con il suo trasferimento verso una nuova famiglia.

Simba era stato abbandonato dalle sue persone di riferimento sul pianerottolo di casa a Reggiolo, in provincia di Reggio Emilia. Susanna Masi, operatrice del canile di Novellara racconta a Kodami: "Seguito sempre dalla persona che adesso lo adotterà. La sua è una storia a lieto fine ma tanti sono i cani che cercano ancora una famiglia".🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate La vera storia dietro il video virale del cane che insegue una macchina “dopo essere stato abbandonato”Le immagini di un cane che corre a perdifiato in mezzo le macchine inseguendo un'automobile in Colombia avevano fatto il giro del mondo come esempio... Cane legato e picchiato brutalmente a Bacoli, ira del sindaco: “La pagherete”Un cane brutalmente picchiato a Bacoli, ira del sindaco Della Ragione: "La pagherete, chi sa parli". Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Da Reggiolo si trasferiscono all’estero e lasciano il cane alla catena sul pianerottolo. Ma c’è un lieto fine; Si trasferiscono per sempre in Francia e lasciano il cane incatenato per mesi sul pianerottolo: denunciati; Lasciano il cane legato alla catena e si trasferiscono all’estero: denunciati - POP. La vera storia del cane legato su un pianerottolo a Reggiolo. Simba è stato seguito nonostante l’abbandono, ora sarà adottatoAlcune storie di cani abbandonati e maltrattati colpiscono più di altre. Spesso succede perché ci sono casi che davvero non si riesce a comprendere come possano avvenire e quando sono a lieto fine, va ... fanpage.it (Adriano Arati) Ha già trovato un nuovo padrone Simba, il pitbull abbandonato in un appartamento di Reggiolo da una coppia trasferitasi in Francia a dicembre. Sembra destinata a concludersi bene la vicenda del cane ritrovato legato al pianerottolo di un a facebook