Un confronto serio per rilanciare la sanità

Semplificare la sanità pubblica riducendola a una questione di posti letto è una tentazione ricorrente quando il sistema mostra crepe nei Pronto soccorso. Ma il tema del sovraffollamento e del boarding non si presta a letture lineari. "Apprendiamo dagli organi di stampa la proposta della Lega di aumentare i posti letto ospedalieri come risposta al sovraffollamento dei Ps. È un tema troppo importante per essere affrontato con soluzioni tanto semplici quanto parziali", sottolineano Giuseppe Lagrasta ed Elisa Galuppi della Missione salute e welfare del Pd. Un problema che, ricordano, non nasce dentro le sole strutture ospedaliere. "Il... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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