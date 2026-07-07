Un confronto serio per rilanciare la sanità
Un dibattito si svolge sul futuro della sanità pubblica, con proposte che prevedono di semplificarla concentrandosi sulla riduzione dei posti letto. La discussione nasce dall’aumento delle criticità nei pronto soccorso, che evidenziano problemi strutturali nel sistema. Le proposte di intervento puntano a riorganizzare le risorse e a migliorare l’efficienza, senza però essere accompagnate da dettagli specifici sui cambiamenti necessari o sui fondi disponibili.
Semplificare la sanità pubblica riducendola a una questione di posti letto è una tentazione ricorrente quando il sistema mostra crepe nei Pronto soccorso. Ma il tema del sovraffollamento e del boarding non si presta a letture lineari. "Apprendiamo dagli organi di stampa la proposta della Lega di aumentare i posti letto ospedalieri come risposta al sovraffollamento dei Ps. È un tema troppo importante per essere affrontato con soluzioni tanto semplici quanto parziali", sottolineano Giuseppe Lagrasta ed Elisa Galuppi della Missione salute e welfare del Pd. Un problema che, ricordano, non nasce dentro le sole strutture ospedaliere. "Il... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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