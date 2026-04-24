Sanità Petrillo Lega Il San Pio è al collasso rilanciare Cerreto Sannita

Il sovraffollamento del Pronto Soccorso del San Pio è stato al centro di un intervento di Imma Petrillo, rappresentante del Dipartimento “Volontariato e Associazioni” del Coordinamento provinciale della Lega Benevento. Petrillo ha evidenziato come la situazione attuale abbia portato al collasso il reparto e ha proposto di rilanciare la struttura ospedaliera di Cerreto Sannita come soluzione.

Tempo di lettura: < 1 minuto Il cronico sovraffollamento del Pronto Soccorso del San Pio al centro della riflessione di Imma Petrillo, Responsabile del Dipartimento “Volontariato e Associazioni” in seno al Coordinamento provinciale della Lega Benevento. “ Barelle nei corridoi e attese infinite non sono più tollerabili. È una questione di dignità per i pazienti e per il personale medico, ormai allo stremo,” dichiara Petrillo. Secondo l’esponente leghista, il San Pio è vittima di una centralizzazione eccessiva. La soluzione risiede in una visione di rete che valorizzi presidi periferici come l’Ospedale di Cerreto Sannita. “ Cerreto non è un costo da tagliare, ma una risorsa per la Valle Telesina e il Matese.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Sanità, Petrillo (Lega) “Il San Pio è al collasso, rilanciare Cerreto Sannita” Notizie correlate Leggi anche: Cerreto Sannita si prepara al Carnevale: tre giorni di festa Cerreto Sannita, nasce il circolo del Partito DemocraticoÈ stato ufficialmente costituito il Circolo del Partito Democratico di Cerreto Sannita.