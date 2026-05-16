Ricci di mare e fermo biologico Minerva | No a proroga automatica apriamo un confronto serio

Nel porto di Bari, i dati raccolti dal monitoraggio scientifico condotto dall'Università del Salento e dall'Arpa indicano la presenza di circa cinquemila ricci di mare. La taglia media degli esemplari è in crescita rispetto alle rilevazioni precedenti e i segnali biologici suggeriscono un quadro di salute stabile. In questo scenario, si discute sulla possibilità di prorogare il fermo biologico, con alcuni esperti che chiedono di aprire un confronto serio e approfondito, evitando proroghe automatiche.

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