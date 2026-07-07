Un cavallo è morto stremato dal caldo sull’asfalto di Roma, nel centro storico, il 4 luglio in tarda mattinata. L’animale si è accasciato sui sampietrini del ponte Cavour. La scena è stata condivisa sui social, suscitando reazioni di sdegno. Le botticelle, spesso accusate di maltrattamenti, sono al centro di polemiche crescenti. Nessuna informazione è stata fornita sui motivi del decesso o sulle condizioni dell’animale prima dell’incidente.

In pieno centro a Roma, sui sampietrini del ponte Cavour, un cavallo stremate dal caldo è morto collassando a terra. È successo il 4 luglio in tarda mattinata e l’immagine postata sui social è diventata subito virale. E ha scatenato una tempesta di reazioni sdegnate. Dai semplici utenti ai politici è un coro di “basta con questo scempio”. Con sfumature diverse: c’è chi nel nome dell’animalismo ideologico vorrebbe abolire pure il Palio di Siena. A Roma cavallo muore stremato per il caldo, l’ira del web. Anche la viceministro alla Cultura, Paola Frassinetti, ha postato la grafica con l’immagine dell’animale stremato sull’asfalto e la scritta “A Roma un cavallo è morto stremato da caldo e fatica perché i turisti devono fare il giro romantico”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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© Secoloditalia.it - Un cavallo muore stremato dal caldo sull’asfalto di Roma, botticelle sotto accusa. L’ira dei social: “Questa non è civiltà”

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