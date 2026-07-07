Roma cavallo delle botticelle stramazza al suolo Ora basta

A Roma, un cavallo impegnato nel traino di una botticella è caduto a terra mentre si trovava in strada. L’incidente è avvenuto il 7 luglio 2026 e ha coinvolto un animale utilizzato per le visite turistiche nella città. Non sono stati riportati dettagli su eventuali feriti o conseguenze immediate per il cavallo. L’episodio si aggiunge a una serie di incidenti simili verificatisi nel passato con i cavalli impiegati nel trasporto turistico.

Roma, 7 luglio 2026 – Ci risiamo. e questa volta speriamo sia l’ultima: è collassato in strada un cavallo delle botticelle che trasportano i turisti in giro per Roma. Il fatto è avvenuto all’altezza di Piazza Cavour e le immagini hanno fatto il giro del web. Le carrozze tipiche romane sono ormai u na pratica che dovrebbe essere abolita: un divertimento per chi visita la Capitale, ma una sofferenza inutile per i cavalli che le trainano. L’ emergenza caldo coinvolge tutti, gli animali in primis, ma sembra non importare. I cavalli delle botticelle sono costretti a girare sui sanpietrini bollenti, sotto il sole cocente e tra il traffico cittadino. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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